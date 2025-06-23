«Барса» и «Монако» близки к согласованию аренды Фати с опцией выкупа. Медосмотр – на этой неделе (Фабрицио Романо)

«Барселона» и «Монако» близки к заключению сделки по Ансу Фати.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , клубы завершают уточнение деталей соглашения об аренде с опцией выкупа.

«Монако » планирует провести медосмотр полузащитника на этой неделе.

Ранее сообщалось, что вингер будет арендован с опцией выкупа за 12 миллионов евро . Также в соглашении будет прописан большой процент для каталонцев от суммы последующей перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Фати провел 6 матчей в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .