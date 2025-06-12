«Барса» отклонила первое предложение «Монако» по аренде Фати. Каталонцы не хотят платить большую часть зарплаты форварда

«Барселона» отклонила первое предложение «Монако» по Ансу Фати.

Как сообщает Marca, монегаски рассчитывали арендовать форварда на сезон с выплатой лишь части зарплаты, которая стала очень высокой после последнего продления контракта.

«Барселона » не намерена принимать такие условия: клуб не хочет отпускать игроков в аренду и платить значительную часть их оклада. По этой причине сине-ганатовые ответили отказом.

Изначально католнцы планировали продажу Фати, при этом сохранив контроль за его будущим с помощью какой-либо оговорки. Однако «Монако » не хочет покупать футболиста.

Агент игрока Жорже Мендеш пытается найти формулу, чтобы эта сделка могла продвинуться.