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«Барса» отдаст Фати в аренду «Монако» с правом выкупа и получит большой процент от перепрдажи

«Барселона» отдаст Ансу Фати в аренду «Монако» с правом выкупа.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Монако» арендует 22-летнего вингера с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Также в соглашении будет прописан большой процент для каталонцев от суммы последующей перепродажи игрока.

Сторонам осталось уладить последние детали, после этого переход Фати будет оформлен. 

В завершившемся сезоне Ансу провел 6 матчей в Ла Лиге и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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