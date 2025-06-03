«Барса» отдаст Фати в аренду «Монако» с правом выкупа и получит большой процент от перепрдажи
«Барселона» отдаст Ансу Фати в аренду «Монако» с правом выкупа.
Как сообщает Фабрицио Романо, «Монако» арендует 22-летнего вингера с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Также в соглашении будет прописан большой процент для каталонцев от суммы последующей перепродажи игрока.
Сторонам осталось уладить последние детали, после этого переход Фати будет оформлен.
В завершившемся сезоне Ансу провел 6 матчей в Ла Лиге и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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