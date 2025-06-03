«Барса» отдаст Фати в аренду «Монако» с правом выкупа и получит большой процент от перепрдажи

«Барселона» отдаст Ансу Фати в аренду «Монако» с правом выкупа.

Как сообщает Фабрицио Романо , «Монако » арендует 22-летнего вингера с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Также в соглашении будет прописан большой процент для каталонцев от суммы последующей перепродажи игрока.

Сторонам осталось уладить последние детали, после этого переход Фати будет оформлен.

В завершившемся сезоне Ансу провел 6 матчей в Ла Лиге и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .