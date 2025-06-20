«Монако» готов продать Головина, Аклиуша и Бен-Сегира. Предложений пока нет (L’Équipe)

«Монако» готов расстаться с Александром Головиным.

По информации L’Équipe, монегаски готовы выслушать предложения по российскому полузащитнику, а также по вингерам Магну Аклиушу и Элиссу Бен-Сегиру . Клуб стремится выручить средства от продаж игроков.

Сообщается, что «Монако» пока не получил ни одного предложения по этим футболистам.

Как отмечает Get French Football News, Аклиуш – главный кандидат на продажу для клуба из княжества этим летом. «Монако » рассчитывает выручить за него порядка 60 миллионов евро.

Головин подписал новый контракт до 2029 года в октябре 2024-го. В прошлом сезоне Лиги 1 россиянин забил 3 гола в 19 матчах. Его подробная статистика – здесь .