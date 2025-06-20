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«Монако» готов продать Головина, Аклиуша и Бен-Сегира. Предложений пока нет (L’Équipe)

«Монако» готов расстаться с Александром Головиным.

По информации L’Équipe, монегаски готовы выслушать предложения по российскому полузащитнику, а также по вингерам Магну Аклиушу и Элиссу Бен-Сегиру. Клуб стремится выручить средства от продаж игроков. 

Сообщается, что «Монако» пока не получил ни одного предложения по этим футболистам. 

Как отмечает Get French Football News, Аклиуш – главный кандидат на продажу для клуба из княжества этим летом. «Монако» рассчитывает выручить за него порядка 60 миллионов евро.

Головин подписал новый контракт до 2029 года в октябре 2024-го. В прошлом сезоне Лиги 1 россиянин забил 3 гола в 19 матчах. Его подробная статистика – здесь

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get football news France
logoАлександр Головин
возможные трансферы
logoМагн Аклиуш
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoЭлисс Бен-Сегир
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