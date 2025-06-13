«Барселона» и «Монако» согласовывают последние детали аренды Фати
Ансу Фати близок к переходу в «Монако».
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что монегаски согласовывают последние детали сделки с «Барселоной». Переговоры на заключительном этапе, их завершение ожидается в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Монако» арендует 22-летнего вингера с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Также в соглашении будет прописан большой процент от суммы последующей перепродажи игрока.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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