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Директор «Фламенго»: «За Уэсли хотим минимум 30 млн евро, но мы не обязаны его продавать. Я бы подумал о Влаховиче, как убедить его приехать в Бразилию»

Директор «Фламенго» высказался о переговорах по Уэсли, интересующему «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отказал «Зениту» в трансфере правого защитника за 25 млн евро. Утверждалось, что другие клубы, в том числе итальянские, заявили о намерении заплатить 25 миллионов евро за Уэсли, но не отправили официальные предложения, поскольку узнали, что за эту сумму игрока не продадут.

«Официально с Италией ничего нет, а неофициально... Но 20 миллионов [евро], как я слышал, недостаточно, чтобы купить его. Нужно по крайней мере 30.

Уэсли готов к Европе. Он огромный талант. Посмотрим после клубного чемпионата мира, но мы не обязаны его продавать.

Что касается того, что нам нужно сейчас, я бы подумал о Влаховиче. Наша проблема не в деньгах, а в том, чтобы убедить этих прекрасных игроков приехать в Бразилию. В футболе никогда не говори никогда...» – заявил технический директор «Фламенго» Жозе Боту в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
возможные трансферы
logoУэсли Франса
logoЗенит
Жозе Боту
logoсерия А Италия
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