Филипе Луис заявил, что Жерсон Сантос остается важным игроком для «Фламенго».

Ранее сообщалось , что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.

«Жерсон – игрок «Фламенго». На данный момент ничего не говорит об обратном. Он лидер в раздевалке. Был и остается очень важным для нас. Больше ничего сказать не могу.

Ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Все происходящее – внешние обстоятельства. Он остается тем же футболистом.

Я поговорил с ним лично. Как уже сказал [спортивному директору Жозе] Бото, ничего не изменится, пока не произойдет что-то действительно новое. А пока – ничего не произошло», – сказал главный тренер «Фламенго » Филипе Луис .

Луис Энрике о Жерсоне: «Он писал мне, спрашивал о «Зените». Я сказал, что у клуба отличная инфраструктура»