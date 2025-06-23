70 248 зрителей посетили игру «Реала» и «Пачуки» в Шарлотт. Это 2-й среди самых посещаемых матчей КЧМ в США
Матч «Реала» посетили 70 тысяч зрителей – это второй результат на КЧМ-2025.
«Мадрид» победил «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира, играя в меньшинстве с 7-й минуты после удаления защитника Рауля Асенсио.
Матч прошел на стадионе «Банк оф Америка». Игру в городе Шарлотт в Северной Каролине посетили 70 248 зрителей.
Больше зрителей (80 619) побывало лишь на матче «ПСЖ» – «Атлетико» (4:0) на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине.
Асенсио удалился на 7-й минуте, но «Реал» все равно забил три! Первая победа Хаби Алонсо
Что теперь будет с «Торпедо»?12143 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости