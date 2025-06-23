70 248 зрителей посетили игру «Реала» и «Пачуки» в Шарлотт. Это 2-й среди самых посещаемых матчей КЧМ в США

Матч «Реала» посетили 70 тысяч зрителей – это второй результат на КЧМ-2025.

«Мадрид » победил «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира, играя в меньшинстве с 7-й минуты после удаления защитника Рауля Асенсио.

Матч прошел на стадионе «Банк оф Америка». Игру в городе Шарлотт в Северной Каролине посетили 70 248 зрителей.

Больше зрителей (80 619 ) побывало лишь на матче «ПСЖ » – «Атлетико » (4:0) на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине.

Асенсио удалился на 7-й минуте, но «Реал» все равно забил три! Первая победа Хаби Алонсо