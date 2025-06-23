Куртуа сделал 10 сэйвов в матче с «Пачукой» – лучший результат на КЧМ. По воротам «Реала» нанесли 25 ударов – лишь «Окленд» и «Урава» дали пробить больше

Тибо Куртуа совершил 10 сэйвов после 25 ударов по воротам «Реала» в матче КЧМ.

«Мадрид » победил «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира, играя в меньшинстве с 7-й минуты после удаления защитника Рауля Асенсио.

Футболисты мексиканского клуба нанесли 25 ударов по воротам «сливочных» за весь матч. Это 4-й результат на турнире. Больше «Реала» ударов по своим воротам позволили нанести лишь «Окленд Сити » (32 в игре с «Бенфикой», 0:6; 31 в игре с «Баварией», 0:10) и «Урава Ред Даймондс » (26 в матче против «Интера », 1:2).

В створ ворот «Реала» пришлись 11 ударов. Лишь у «Окленда» показатели хуже – 17 от «Баварии» и 16 от «Бенфики».

Куртуа совершил 10 сэйвов – это лучший результат этого КЧМ наравне с голкипером «Окленда» Нейтаном Гарроу (в матче с «Бенфикой»).