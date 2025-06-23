Алонсо про 3:1 с «Пачукой»: «Реал» почти весь матч провел в меньшинстве, ценим эту победу. Поговорю с Асенсио о красной, лучше пропустить первыми, чем играть вдесятером»

Хаби Алонсо прокомментировал первую победу во главе «Реала» – над «Пачукой».

«Очень важная победа. Мы ценим ее из-за всего контекста, в котором она добыта. Мы почти весь матч провели в меньшинстве, это тяжело, и я доволен там, насколько умно мы действовали.

Красная карточка – это печально, это ошибка, которая оказала решающее влияние на всю игру. От нее изменился весь подход. Такие ситуации должны служить уроком. Лучше пропустить первыми, чем весь матч играть вдесятером. Мы с Раулем Асенсио это обсудим, надо стараться избегать подобного. Остальное же мне понравилось», – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.