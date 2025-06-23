Индзаги хотел позвать Мактоминея в «Аль-Хилаль». «Наполи» считает игрока неприкосновенным

Скотт Мактоминей привлек внимание «Аль-Хилаля».

Журналист Альфредо Педулла утверждает, что главный тренер саудовской команды Симоне Индзаги был заинтересован в приглашении полузащитника «Наполи », однако запросом все и ограничилось. Чемпионы Италии считают хавбека неприкосновенной фигурой, купить шотландца шансов нет.

Мактоминей был признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/25. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги – лучшим форвардом, Рейндерс – лучшим хавбеком, Бастони – защитником, Свилар – вратарем, Пас – молодым игроком