Индзаги хотел позвать Мактоминея в «Аль-Хилаль». «Наполи» считает игрока неприкосновенным
Скотт Мактоминей привлек внимание «Аль-Хилаля».
Журналист Альфредо Педулла утверждает, что главный тренер саудовской команды Симоне Индзаги был заинтересован в приглашении полузащитника «Наполи», однако запросом все и ограничилось. Чемпионы Италии считают хавбека неприкосновенной фигурой, купить шотландца шансов нет.
Мактоминей был признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/25. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мактоминей признан игроком сезона в Серии А, Ретеги – лучшим форвардом, Рейндерс – лучшим хавбеком, Бастони – защитником, Свилар – вратарем, Пас – молодым игроком
Что теперь будет с «Торпедо»?12072 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
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