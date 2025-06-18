Мактоминей, Кин, Ндойе, Леони подорожали больше всех в Серии А – на 10 млн евро. Димарко, Влахович, Луис, Консейсау, Хименес – наиболее подешевевшие (Transfermarkt)

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Серии А.

Больше всех с момента последнего обновления выросла цена 18-летнего защитника «Пармы» Джованни Леони . Его стоимость выросла на 12 миллионов евро и теперь оценивается в 18 млн.

В число наиболее подорожавших игроков также вошли Скотт Мактоминей («Наполи », плюс 10 млн, стоимость – 50 млн), Мойзе Кин («Фиорентина», плюс 10 млн; 50 млн), Дан Ндойе («Болонья», плюс 10 млн; 35 млн).

Больше всех подешевели защитник «Интера » Федерико Димарко (его стоимость снизилась на 10 миллионов и составляет 50 млн) и форвард «Ювентуса» Душан Влахович (минус 10 млн; 35 млн).

Также заметное падение цены зафиксировано у Дугласа Луиса («Ювентус», минус 8 млн; 30 млн), Франсишку Консейсау (в аренде в «Ювентусе» из «Порту» с правом выкупа, минус 8 млн; 28 млн) и Сантьяго Хименеса («Милан», минус 7 млн; 30 млн).