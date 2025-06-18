Виртц – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Беллингем – 2-й, Бруну – 4-й, Мактоминей – 9-й

Флориан Виртц признан FourFourTwo лучшим атакующим хавбеком мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших атакующих полузащитников попали:

1. Флориан Виртц («Байер »).

2. Джуд Беллингем («Реал »).

3. Джамал Мусиала («Бавария»).

4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

5. Коул Палмер («Челси »).

6. Райан Шерки («Манчестер Сити»).

7. Дани Ольмо («Барселона»).

8. Хави Симонс («Лейпциг»).

9. Скотт Мактоминей («Наполи»).

10. Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»).