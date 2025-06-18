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Виртц – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Беллингем – 2-й, Бруну – 4-й, Мактоминей – 9-й

Флориан Виртц признан FourFourTwo лучшим атакующим хавбеком мира.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших атакующих полузащитников попали:

1. Флориан ВиртцБайер»).

2. Джуд БеллингемРеал»).

3. Джамал Мусиала («Бавария»).

4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

5. Коул Палмер («Челси»).

6. Райан Шерки («Манчестер Сити»).

7. Дани Ольмо («Барселона»).

8. Хави Симонс («Лейпциг»).

9. Скотт Мактоминей («Наполи»).

10. Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
рейтинги
logoСкотт Мактоминей
logoЛа Лига
logoНаполи
logoМанчестер Сити
logoРБ Лейпциг
logoМатеус Кунья
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoХави Симонс
logoКоул Палмер
logoпремьер-лига Англия
logoРайан Шерки
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
FourFourTwo
logoДжуд Беллингем
logoДани Ольмо
logoБайер
logoБруну Фернандеш
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