«Наполи» за 373 евро зарегистрировал как товарный знак прозвище Мактоминея Mcfratm. Под маркой планируется выпускать одежду, канцтовары, продукты питания и ювелирные изделия
По данным Calcio e Finanza, клуб из Неаполя зарегистрировал торговую марку Mcfratm (можно примерно перевести как «МакБро» – Спортс’‘), названную в честь шотландского полузащитника. Прозвище, которое Мактоминей получил в «Наполи», образовано от фамилии футболиста и неаполитанского слова fratemo («мой братишка»).
Прозвище сработало настолько, что в столице появились футболки и магниты с надписью McFratm. Клуб Аурелио Де Лаурентиса не хотел упускать такую возможность и решил зарегистрировать торговую марку, чтобы реализовать эту идею на маркетинговом уровне.
Сообщается, что регистрация товарного знака обошлась «Наполи» в 373 евро. Под ним клуб планирует производить различные категории товаров, включая ювелирные изделия, канцелярские принадлежности, изделия из кожи, посуду, предметы домашнего обихода, однжду, настольные игры и продукты питания.
Мактоминей перешел в «Наполи» летом 2024 года. В дебютном сезоне полузащитник выиграл с клубом Серию А и был признан лучшим игроком сезона в чемпионате.