Джанни Инфантино: «КЧМ и ЧМ-2026 покажут молодым американцам путь к славе и деньгам через футбол. Они видят НФЛ, НБА, бейсбол, хоккей, но мы покажем им силу нашей игры»

Глава ФИФА заявил, что КЧМ и ЧМ-2026 покажут юным американцам ценность футбола.

Этим летом в США проходит чемпионат мира среди клубов с участием 32 команд. Через год страна вместе с Канадой и Мексикой примет чемпиона мира с участием 48 сборных.

«Клубный чемпионат мира и ЧМ-2026 должны показать молодым американцам, что, если вы хороши и талантливы, на самом деле вам не нужно переходить в другой вид спорта, потому что через футбол есть путь к славе и к деньгам.

Вы можете стать знаменитыми, богатыми, если пойдете по футбольному пути, который сегодня молодые американцы не видят для себя. Потому что они, конечно, видят НФЛ , НБА , бейсбол или хоккей. Но мы покажем им здесь, в их стране, силу футбола», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино про ЧМ-2026: «Это будет похоже на 104 Супербоула за месяц. Турнир станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории»

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