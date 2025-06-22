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Джанни Инфантино: «КЧМ и ЧМ-2026 покажут молодым американцам путь к славе и деньгам через футбол. Они видят НФЛ, НБА, бейсбол, хоккей, но мы покажем им силу нашей игры»

Глава ФИФА заявил, что КЧМ и ЧМ-2026 покажут юным американцам ценность футбола.

Этим летом в США проходит чемпионат мира среди клубов с участием 32 команд. Через год страна вместе с Канадой и Мексикой примет чемпиона мира с участием 48 сборных.

«Клубный чемпионат мира и ЧМ-2026 должны показать молодым американцам, что, если вы хороши и талантливы, на самом деле вам не нужно переходить в другой вид спорта, потому что через футбол есть путь к славе и к деньгам.

Вы можете стать знаменитыми, богатыми, если пойдете по футбольному пути, который сегодня молодые американцы не видят для себя. Потому что они, конечно, видят НФЛ, НБА, бейсбол или хоккей. Но мы покажем им здесь, в их стране, силу футбола», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
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