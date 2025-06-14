  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инфантино про ЧМ-2026: «Это будет похоже на 104 Супербоула за месяц. Турнир станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории»
14

Инфантино про ЧМ-2026: «Это будет похоже на 104 Супербоула за месяц. Турнир станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории»

Джанни Инфантино сравнил матчи ЧМ-2026 с Супербоулом.

15 июня в США начнется чемпионат мира среди клубов. В 2026 году в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу.

«Для болельщиков в США и ​​во всем мире клубный чемпионат мира станет уникальной возможностью увидеть некоторые из величайших клубов и игроков мира, легенд, которых мы знаем, и тех, кого мы еще не знаем, но которых никогда не забудем.

Это также великолепная возможность развивать футбол в Северной Америке, особенно в сочетании с ЧМ-2026, который станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории, с 48 командами в трех странах и 16 городах.

Это будет похоже на 104 Супербоула всего за месяц.

Соккеру – или, может быть, я должен сказать футболу – все еще чего-то не хватает, чтобы достичь той популярности, которой он пользуется в остальном мире.

Два следующих лета могут стать именно тем необходимым, чтобы сделать футбол видом спорта номер один в США и ​​Канаде», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

С 15 июня по 13 июля 2025 года в США пройдет чемпионат мира среди клубов. ЧМ-2026 среди сборных пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?7523 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: USA Today
logoДжанни Инфантино
logoчемпионат мира среди клубов
logoФИФА
logoЧМ-2026
logoНФЛ
logoСупербоул
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» против «Аль-Ахли», «Бавария» – «Окленд», «ПСЖ» встретится с «Атлетико»
311 минут назад
«Реал» согласовал контракт с Асенсио до 2031 года. Зарплата защитника увеличится, отступные – 1 млрд евро
912 минут назад
Экс-тренер ЦСКА Николич возглавил АЕК
1439 минут назадФото
Почеттино о сборной США: «Проблема в том, что футбол здесь считается приятной игрой. В других странах это спортивная битва»
741 минуту назад
Кайл Уокер: «Ради победы в ЛЕ с «Тоттенхэмом» я бы отказался от одного титула АПЛ с «Ман Сити»
653 минуты назад
Дембеле о «Золотом мяче»: «Надеюсь, хотя бы попаду в число номинантов. Быть одним из фаворитов – уже большая победа. Но выиграть приз – это Святой Грааль для каждого»
2255 минут назад
Булыкин о Каннаваро в ЦСКА: «Обратил бы внимание на наших специалистов, которые разбираются и понимают российский футбол. Больше переживаю за российских тренеров»
23сегодня, 08:30
«Ливерпуль» и «Байер» подготовили все документы по Виртцу. Хавбек пройдет медосмотр после отпуска
32сегодня, 08:18
Рафинья лайкнул пост в соцсети, где сказано, что он не получит «Золотой мяч» – повторится история с Неймаром и Винисиусом
148сегодня, 07:30Фото
ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера. Гинер лично заинтересован в этом (Джанлука Ди Марцио)
136сегодня, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Ахли» – «Интер Майами». Онлайн-трансляция начнется в 03:00
2сегодня, 08:48
Герартс, на которого претендует ЦСКА, может возглавить «Реймс» – клуб впечатлен переговорами с тренером
2сегодня, 08:42
Семин о Карпине в «Динамо»: «Надежды на трофеи есть, у них хороший состав. Валерий знает футбол, хорошо работает с молодежью»
3сегодня, 08:34
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания против Румынии, Франция сыграет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье
сегодня, 08:15
«Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Бийола, итальянцы хотят 20 млн. ЦСКА полагается 10% от суммы сделки (Николо Скира)
8сегодня, 07:58
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Германия сыграет с Нидерландами, Англия – с Норвегией
2сегодня, 07:55
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом»
сегодня, 07:50
Булыкин о Карпине в «Динамо» и сборной России: «Для меня нефутбольная ситуация, когда тренер совмещает. Сборная – тоже в каком‑то плане клуб»
7сегодня, 07:50
Форвард «Интера» Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в КЧМ. Воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля
12сегодня, 07:25
«Торпедо» подпишет форварда «Силекса» Ади Алича на 3 года. Сумма трансфера – 200 тысяч евро (Sport24)
8сегодня, 07:10