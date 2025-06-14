Инфантино про ЧМ-2026: «Это будет похоже на 104 Супербоула за месяц. Турнир станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории»

Джанни Инфантино сравнил матчи ЧМ-2026 с Супербоулом.

15 июня в США начнется чемпионат мира среди клубов. В 2026 году в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу.

«Для болельщиков в США и ​​во всем мире клубный чемпионат мира станет уникальной возможностью увидеть некоторые из величайших клубов и игроков мира, легенд, которых мы знаем, и тех, кого мы еще не знаем, но которых никогда не забудем.

Это также великолепная возможность развивать футбол в Северной Америке, особенно в сочетании с ЧМ-2026 , который станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории, с 48 командами в трех странах и 16 городах.

Это будет похоже на 104 Супербоула всего за месяц.

Соккеру – или, может быть, я должен сказать футболу – все еще чего-то не хватает, чтобы достичь той популярности, которой он пользуется в остальном мире.

Два следующих лета могут стать именно тем необходимым, чтобы сделать футбол видом спорта номер один в США и ​​Канаде», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

С 15 июня по 13 июля 2025 года в США пройдет чемпионат мира среди клубов. ЧМ-2026 среди сборных пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.