Инфантино про клубный ЧМ: «Это настоящий чемпионат мира, с лучшими командами и игроками. Турнир очень нравится футболистам, те, кто не приехал, хотели бы быть здесь»

Джанни Инфантино доволен клубным чемпионатом мира.

«Возможно, небольшая критика есть, но это нечто новое, нечто особенное. Это настоящий чемпионат мира, с лучшими командами и лучшими футболистами.

Для создания клубного ЧМ пришел подходящий момент. Мы уже сто лет знаем лучшую страну, но до этого года не знали лучшего клуба. Так что мы подумали, что создать для этого клубный ЧМ было бы неплохой идеей.

Думаю, участвующим в нем игрокам турнир очень нравится. Харри Кейн в интервью сказал, что это великолепное соревнование, прекрасное. Футболистам оно очень нравится. А те, кто не приехал, конечно, хотели бы тоже быть здесь», – заявил президент ФИФА .