Румменигге о клубном ЧМ: «В плей-офф он наберет обороты. Инфантино заслужил высокую оценку за продвижение идеи и создание турнира»
Турнир проходит в США с 15 июня по 13 июля – впервые в новом формате с участием 32 клубов. Сообщалось, что в первом туре группового этапа трибуны заполнялись в среднем на 56,8%.
«В плей-офф он наберет обороты. Кстати, это происходит на любом турнире.
Я был бы счастлив принять участие в таком соревновании – тот, кто победит, станет настоящим чемпионом мира среди клубов.
[Президент ФИФА] Джанни Инфантино заслуживает высокой оценки за то, что он продвинул идею и создал его.
В Германии сейчас склонны все воспринимать негативно, но в последний день общего этапа Лиги чемпионов все с нетерпением смотрели, как менялась таблица», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
На матче КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» было 3 412 зрителей – худший результат на турнире в США. ФИФА не стала сообщать о посещаемости на сайте