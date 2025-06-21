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Румменигге о клубном ЧМ: «В плей-офф он наберет обороты. Инфантино заслужил высокую оценку за продвижение идеи и создание турнира»

Карл-Хайнц Румменигге похвалил Джанни Инфантино за создание клубного ЧМ.

Турнир проходит в США с 15 июня по 13 июля – впервые в новом формате с участием 32 клубов. Сообщалось, что в первом туре группового этапа трибуны заполнялись в среднем на 56,8%.

«В плей-офф он наберет обороты. Кстати, это происходит на любом турнире.

Я был бы счастлив принять участие в таком соревновании – тот, кто победит, станет настоящим чемпионом мира среди клубов.

[Президент ФИФА] Джанни Инфантино заслуживает высокой оценки за то, что он продвинул идею и создал его.

В Германии сейчас склонны все воспринимать негативно, но в последний день общего этапа Лиги чемпионов все с нетерпением смотрели, как менялась таблица», – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

На матче КЧМ «Ульсан» – «Мамелоди» было 3 412 зрителей – худший результат на турнире в США. ФИФА не стала сообщать о посещаемости на сайте

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Welt
болельщики
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logoБавария
logoбундеслига Германия
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