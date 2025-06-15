«Ювентус» хочет продлить контракт с Йылдызом до 2030-го с повышением зарплаты до 3-4 млн евро в год

«Ювентус» хочет продлить контракт с Кенаном Йылдызом.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что туринцы предложат 20-летнему полузащитнику соглашение до 2030 года с повышением зарплаты до 3-4 млн евро в год. Продление контракта с Йылдызом планируется после клубного чемпионата мира.

Отмечается, что «Ювентус » считает Йылдыза важным футболистом как с игровой, так и с коммерческой точки зрения. Действующий контракт Кенана с клубом истекает в 2029 году.

В минувшем сезоне Серии А Йылдыз провел 35 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Его подробная статистика доступна здесь .