«Ювентус» хочет продлить контракт с Йылдызом до 2030-го с повышением зарплаты до 3-4 млн евро в год
«Ювентус» хочет продлить контракт с Кенаном Йылдызом.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что туринцы предложат 20-летнему полузащитнику соглашение до 2030 года с повышением зарплаты до 3-4 млн евро в год. Продление контракта с Йылдызом планируется после клубного чемпионата мира.
Отмечается, что «Ювентус» считает Йылдыза важным футболистом как с игровой, так и с коммерческой точки зрения. Действующий контракт Кенана с клубом истекает в 2029 году.
В минувшем сезоне Серии А Йылдыз провел 35 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Его подробная статистика доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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