«Зенит» готов продать Вендела за 30 млн евро. Хавбек проходит реабилитацию в Бразилии, он не сыграет с «Црвеной Звездой» 29 июня в Сочи (Bobsoccer)

«Зенит» оценил Вендела в 30 миллионов евро.

Напомним, что этим летом 27-летний бразилец должен был перейти в «Ботафого», о трансфере официально было объявлено зимой. Однако переход был отменен.

Как сообщает Bobsoccer, «Зенит » готов расстаться с Венделом в это трансферное окно, стартовая цена – 30 миллионов евро. Петербуржцы могут рассматривать варианты с арендой, однако в приоритете продажа полузащитника.

Сейчас игрок проходит реабилитацию в Бразилии. Первоначально он планировал вернуться в Санкт-Петербург 19-го июня и пройти медосмотр со второй группой футболистов.

«Зенит» контролирует ситуацию и находится на связи с Венделом и его агентом. В процессе потенциальных переговоров клуб будет контролировать прохождение футболистом медицинского осмотра.

Утверждается, что бразилец не примет участия в матче с «Црвеной Звездой », который состоится 29 июня в Сочи.

Вендел в сезоне-2024/25 провел за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола и отдал 11 голевых передач во всех турнирах. Его статистика – здесь .