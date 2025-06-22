«Зенит» готов продать Вендела за 30 млн евро. Хавбек проходит реабилитацию в Бразилии, он не сыграет с «Црвеной Звездой» 29 июня в Сочи (Bobsoccer)
Напомним, что этим летом 27-летний бразилец должен был перейти в «Ботафого», о трансфере официально было объявлено зимой. Однако переход был отменен.
Как сообщает Bobsoccer, «Зенит» готов расстаться с Венделом в это трансферное окно, стартовая цена – 30 миллионов евро. Петербуржцы могут рассматривать варианты с арендой, однако в приоритете продажа полузащитника.
Сейчас игрок проходит реабилитацию в Бразилии. Первоначально он планировал вернуться в Санкт-Петербург 19-го июня и пройти медосмотр со второй группой футболистов.
«Зенит» контролирует ситуацию и находится на связи с Венделом и его агентом. В процессе потенциальных переговоров клуб будет контролировать прохождение футболистом медицинского осмотра.
Утверждается, что бразилец не примет участия в матче с «Црвеной Звездой», который состоится 29 июня в Сочи.
Вендел в сезоне-2024/25 провел за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола и отдал 11 голевых передач во всех турнирах. Его статистика – здесь.