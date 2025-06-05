Андрей Мостовой о Венделе: «Проблем с мотивацией у него вообще не было – всегда тренируется и играет в полную силу. Он один из лучших легионеров за долгое время в России»

Андрей Мостовой заявил, что у Вендела никогда не было проблем с мотивацией.

– Если Вендел останется в «Зените», у него не будет проблем с мотивацией?

– У него проблем с мотивацией вообще не было. Он всегда и тренируется, и играет в полную силу. К нему вопросов никогда нет.

Он один из лучших легионеров за долгое время в России, – сказал полузащитник «Зенита».

Ранее «Ботафого» расторг соглашение о трансфере Вендела, который должен был перейти в бразильский клуб в летнее трансферного окно. Позднее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразилец вернется в расположение петербургского клуба не позднее начала летних сборов.