Аршавин о срыве трансфера Вендела в «Ботафого»: «Сорвалось и сорвалось. Сильный игрок, но давно хочет уйти из «Зенита». Если будет предложение, его продадут»
Андрей Аршавин высказался о Венделе.
Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника в «Ботафого».
«Сорвалось и сорвалось. Форс-мажор опять вмешался. В целом, Вендел — это сильный футболист для «Зенита», но он давно уже хочет уйти. Если будет предложение, то его продадут», – сказал Аршавин.
Вендел в этом сезоне провел за «Зенит» 27 матчей, забил два гола и отдал 11 голевых передач во всех турнирах.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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