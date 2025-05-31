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Аршавин о срыве трансфера Вендела в «Ботафого»: «Сорвалось и сорвалось. Сильный игрок, но давно хочет уйти из «Зенита». Если будет предложение, его продадут»

Андрей Аршавин высказался о Венделе.

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника в «Ботафого».

«Сорвалось и сорвалось. Форс-мажор опять вмешался. В целом, Вендел — это сильный футболист для «Зенита», но он давно уже хочет уйти. Если будет предложение, то его продадут», – сказал Аршавин.

Вендел в этом сезоне провел за «Зенит» 27 матчей, забил два гола и отдал 11 голевых передач во всех турнирах.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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