Андрей Мостовой о переходе в Европу: «У нас даже Вендел уехать не может, а вы про русских говорите»

Андрей Мостовой заявил, что сейчас сложно уехать в Европу.

«Уехать в Европу? Сейчас ничего нет. Тяжелее стало. У нас даже Вендел уехать не может, ха-ха, а вы про русских говорите», – сказал вингер «Зенита ».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ 27-летний Мостовой забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его подробная статистика – здесь .

Андрей Мостовой: «Не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру. В очном матче «Зенит» все показал»