Медведев о том, что Вендел не вернулся в «Зенит» к началу сборов: «Он завершает реабилитацию. Когда нужно, тогда и прибудет»

Александр Медведев объяснил отсутствие Вендела на сборах «Зенита».

18 июня игроки сине-бело-голубых, не игравшие за свои сборные, вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Вендел в расположение клуба не вернулся.

В мае бразилец получил травму, из-за которой пропустил заключительные матчи прошлого сезона.

– Вендел завершает реабилитацию.

– Есть ли срок, к которому Вендел должен прибыть в расположение «Зенита»?

– Когда нужно, тогда и прибудет, – сказал председатель правления «Зенита ».

Летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», однако трансфер сорвался. Сообщалось, что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.