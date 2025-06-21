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Медведев о том, что Вендел не вернулся в «Зенит» к началу сборов: «Он завершает реабилитацию. Когда нужно, тогда и прибудет»

Александр Медведев объяснил отсутствие Вендела на сборах «Зенита».

18 июня игроки сине-бело-голубых, не игравшие за свои сборные, вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Вендел в расположение клуба не вернулся.

В мае бразилец получил травму, из-за которой пропустил заключительные матчи прошлого сезона. 

– Вендел завершает реабилитацию.

Есть ли срок, к которому Вендел должен прибыть в расположение «Зенита»?

– Когда нужно, тогда и прибудет, – сказал председатель правления «Зенита». 

Летом Вендел должен был перейти в «Ботафого», однако трансфер сорвался. Сообщалось, что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
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