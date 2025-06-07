«Зенит» может заплатить 5 млн евро и отдать Вендела во «Фламенго» за Жерсона (Coluna do Fla)
По информации Coluna do Fla, петербургский клуб может предложить Вендела и пять миллионов евро, чтобы приобрести центрального полузащитника Жерсона.
Вторым вариантом развития событий может стать активация прописанных в контракте бразильца суммы отступных в размере 25 миллионов евро.
Прежде сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» – стороны расторгли договор о сделке. Сообщалось, что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.
В прошедшем сезоне хавбек 22 матча в Мир РПЛ, забив 1 гол и сделав 10 результативных передач. Из-за травмы он пропустил последние три игры в чемпионате. Его статистику можно изучить здесь.
«Зенит» допускает выплату 25 млн евро отступных за Жерсона. Клуб попытается подписать хавбека после КЧМ