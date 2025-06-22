Канчельскис про Карпина в «Динамо»: «Странно, что начали говорить о победе в чемпионате. Его приход не гарантирует трофеи»
Канчельскис заявил, что приход Карпина не гарантирует «Динамо» трофеи.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее занял аналогичный пост в московском клубе и теперь совмещает посты. В минувшем сезоне «Динамо» стало 5-м в Мир РПЛ.
– Выиграет ли «Динамо» чемпионат с Карпиным?
– Покажет только время. Все может сложиться как удачно для него и бело-голубых, так и наоборот.
То, что все сразу начинают говорить о победе в чемпионате, немного странно. Приход Карпина не гарантирует «Динамо» трофеи. Их всего у нас два, а претендентов на них много, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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