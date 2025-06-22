Мостовой о работе с Карпиным: «Это было бы украшением лиги. Заслуженные люди в нашем футболе не всегда оказываются нужны, к сожалению»
Александр Мостовой хотел бы поработать с Валерием Карпиным в Мир РПЛ.
Главный тренер сборной России в июне возглавил московское «Динамо».
«Стажировка в «Динамо»? В рамках обучения мы все уже сделали. Лично для себя посмотрю, приму решение, когда сезон начнется. Как оказалось, мои стажировки к нехорошим результатам приводят. Я побывал у Лички – его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое.
Что касается возможности работать с Карпиным на постоянной основе, никто никогда меня не звал. Мне кажется, это однозначно было бы украшением лиги. Когда такие заслуженные люди работают, это очень хорошо. К сожалению, в нашем футболе они не всегда оказываются нужны», – сказал Мостовой.
Валерий Карпин и Александр Мостовой играли вместе в «Сельте», «Спартаке» и сборной России.
Что теперь будет с «Торпедо»?10352 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости