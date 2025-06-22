Мостовой о работе с Карпиным: «Это было бы украшением лиги. Заслуженные люди в нашем футболе не всегда оказываются нужны, к сожалению»

Александр Мостовой хотел бы поработать с Валерием Карпиным в Мир РПЛ.

Главный тренер сборной России в июне возглавил московское «Динамо ».

«Стажировка в «Динамо»? В рамках обучения мы все уже сделали. Лично для себя посмотрю, приму решение, когда сезон начнется. Как оказалось, мои стажировки к нехорошим результатам приводят. Я побывал у Лички – его убрали. Не хотелось бы, чтобы с Карпиным было то же самое.

Что касается возможности работать с Карпиным на постоянной основе, никто никогда меня не звал. Мне кажется, это однозначно было бы украшением лиги. Когда такие заслуженные люди работают, это очень хорошо. К сожалению, в нашем футболе они не всегда оказываются нужны», – сказал Мостовой.

Валерий Карпин и Александр Мостовой играли вместе в «Сельте», «Спартаке» и сборной России.