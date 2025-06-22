Сычев о Карпине в «Динамо»: «Наверняка титул хотят – на другие задачи Валерий Георгиевич не согласился бы. Совмещение приемлемо, пока такая ситуация на международной арене»
Дмитрий Сычев оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».
– Сможет ли «Динамо» при Карпине стать чемпионом?
– Думаю, его вряд ли позвали для других целей. Амбиции показывают это назначение, наверняка они хотят титул, поэтому и позвали Валерия Георгиевича. Он бы не согласился на другие задачи.
– Не будет ли мешать совмещение?
– Пока такая ситуация на международной арене, это приемлемо. Ничего плохого не вижу. В прежние времена совмещение было у многих тренеров, и это не сказывалось на результате, – сказал экс-игрок сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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