Сычев о Карпине в «Динамо»: «Наверняка титул хотят – на другие задачи Валерий Георгиевич не согласился бы. Совмещение приемлемо, пока такая ситуация на международной арене»

Дмитрий Сычев оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

– Сможет ли «Динамо» при Карпине стать чемпионом?

– Думаю, его вряд ли позвали для других целей. Амбиции показывают это назначение, наверняка они хотят титул, поэтому и позвали Валерия Георгиевича. Он бы не согласился на другие задачи.

– Не будет ли мешать совмещение?

– Пока такая ситуация на международной арене, это приемлемо. Ничего плохого не вижу. В прежние времена совмещение было у многих тренеров, и это не сказывалось на результате, – сказал экс-игрок сборной России.