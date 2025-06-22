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Карпин о том, является ли он самым высокооплачиваемым тренером в истории российского футбола: «Да откуда я знаю. Три работодателя могут платить по копейке, а еще один – миллион»

Валерий Карпин высказался о размере своей зарплаты при трех работодателях.

– У меня не так давно был разговор с Кокориным. Саша рассказал о некоем рейтинге, согласно которому он заработал больше всех среди российских футболистов. На втором месте Юра Жирков, а на третьем вроде бы Аршавин.

И я подумал, что вы, наверное, самый высокооплачиваемый тренер в истории российского футбола. Почему? Даже сейчас у вас три работодателя: РФС, футбольный клуб «Динамо» и букмекерская компания BetBoom.

– Так, и? Вопрос какой?

– Я хочу, чтобы вы подтвердили: да, я самый высокооплачиваемый тренер в истории отечественного футбола.

– Да откуда я знаю. Возможно, кто-то больше зарабатывал, зарабатывает или будет зарабатывать. Три работодателя могут платить по копейке, а еще один, условно говоря, платит миллион.

Поэтому не знаю. У меня нет времени думать об этом и составлять такие рейтинги, как у Саши Кокорина, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoАлександр Кокорин
деньги
logoЮрий Жирков
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