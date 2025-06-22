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  • Ральф Рангник: «Ямаль усердно работает в прессинге, не изображая диву. «ПСЖ» выиграл ЛЧ без Мбаппе, Месси и Неймара – Хвича при 4:0 пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч»
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Ральф Рангник: «Ямаль усердно работает в прессинге, не изображая диву. «ПСЖ» выиграл ЛЧ без Мбаппе, Месси и Неймара – Хвича при 4:0 пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч»

Ральф Рангник объяснил отсутствием индивидуалистов победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

– Каким вы видите влияние Ламина [Ямаля] на мир футбола?

– Каждое столетие появляется такой игрок. Всего в 17 лет, с такой зрелостью... Если вы посмотрите, как он играет, то почувствуете, что он с другой планеты. Удивительно, невероятный игрок.

Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими звездами высшего класса в том, что он также усердно работает в прессинге. Я почти уверен, что если тренер скажет ему, что нужно сделать то или это, Ламина не будет изображать диву.

Знаете, почему «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, потратив столько денег?

– Расскажите...

– Они пытались 10 или 15 лет, тратя много денег. И теперь главные звезды ушли. Ни Килиана Мбаппе, ни Месси, ни Неймара, и вдруг они выигрывают Лигу чемпионов. Совпадение? Нет. Они прошли через это.

Примером может служить Кварацхелия, который при счете 4:0, когда до конца матча оставалось 20 минут, по-прежнему пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч. Я никогда не видел, чтобы так делали Неймар, Месси или Мбаппе. И в этом сила команды, – заявил главный тренер сборной Австрии.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНеймар
logoлига 1 Франция
logoЛионель Месси
logoКилиан Мбаппе
logoПСЖ
logoБарселона
деньги
logoЛамин Ямаль
logoРальф Рангник
logoХвича Кварацхелия
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