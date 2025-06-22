Генсек РФС о том, почему сборная не играет в Петербурге: «Не каждая команда соберет «Газпром Арену». Надо исходить из экономических предпосылок, стоимость проведения матчей существенна»

РФС назвал финансовый фактор причиной отсутствия игр сборной России в Петербурге.

В последний раз сборная России играла в Санкт-Петербурге 26 марта 2023 года. Команда тренера Валерия Карпина победила Ирак со счетом 2:0 на «Газпром Арене », игру посетили 23 818 зрителей.

– Тут нужно исходить из того, что не каждая сборная соберет «Газпром Арену» Соответственно, надо исходить из экономических предпосылок. Стоимость проведения матчей достаточно существенна. Поэтому когда небольшие сборные, мы предпочитаем использовать «ВТБ Арену ».

– Со сборной Беларуси теперь, наверное, не скоро будете играть. Два матча получились без большой борьбы.

– Посмотрим. Они лучше стали выглядеть.

– В прошлом году Россия победила 4:0, а сейчас – 4:1.

– Может быть, в следующем году еще сыграем. Почему нет? У нас уже традиция. Что вы делаете в июне? Играем с Белоруссией, – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на Петербургском международном экономическом форуме.