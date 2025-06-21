Мозамбику интересен матч с Россией: «Сделаем хоть завтра. Что для этого требуется?»

Мозамбику интересен товарищеский матч со сборной России по футболу.

Об этом заявил министр планирования и развития Республики Мозамбик Салим Ижмаэл Вала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Товарищеский матч между сборными России и Мозамбика? Давайте! Сделаем это хоть завтра.

Что для этого требуется? Мы готовы!» – сказал министр.

Сборная Мозамбика занимает 96-е место в рейтинге ФИФА.

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