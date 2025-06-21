  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мозамбику интересен матч с Россией: «Сделаем хоть завтра. Что для этого требуется?»
11

Мозамбику интересен матч с Россией: «Сделаем хоть завтра. Что для этого требуется?»

Мозамбику интересен товарищеский матч со сборной России по футболу.

Об этом заявил министр планирования и развития Республики Мозамбик Салим Ижмаэл Вала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Товарищеский матч между сборными России и Мозамбика? Давайте! Сделаем это хоть завтра.

Что для этого требуется? Мы готовы!» – сказал министр.

Сборная Мозамбика занимает 96-е место в рейтинге ФИФА.

Афганистан предлагает России провести товарищеский матч

Что теперь будет с «Торпедо»?5972 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Мозамбика
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колосков о матче с Афганистаном: «Я за, но если играть у нас. Только-только начал налаживаться диалог, сняли мы с них всякие обидные ограничения»
14вчера, 10:25
РФС работает над шестью матчами сборной осенью: «Стараемся, но может быть чуть меньше»
919 июня, 10:08
Украинское консульство призвало Чили отказаться от матча с Россией (Sport24)
7318 июня, 08:23
Главные новости
«Ювентус» контактировал с Джексоном, «Наполи» форвард тоже интересен. «Челси» уже не считает его неприкосновенным
только что
«Бавария» может купить Гиттенса или Леау из-за желания Уильямса перейти в «Барсу». В клубе сомневаются в Гакпо и Митоме и не верят, что «ПСЖ» продаст Барколя (Kicker)
2 минуты назад
Мбаппе не сыграет с «Пачукой» на КЧМ – он продолжает лечение от острого гастроэнтерита. Форвард «Реала» вряд ли вернется на поле раньше плей-офф
717 минут назад
Экс-порноактриса Бавель: «Ямаль живет один, а не с матерью, утверждает, что отверг меня, но это он настаивал на встрече. Прекратите клевету, у меня не было отношений с несовершеннолетним»
3025 минут назад
«Монако» связался с представителями Онана. Вратарь хочет остаться в «МЮ»
730 минут назад
Аршавин про Батракова: «Он сильный, его уровень соответствует «Зениту». Но взять его сейчас, наверное, невозможно – либо только за космические деньги»
1543 минуты назад
Адвокат владельца «Торпедо»: «Мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей. Соболев не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний»
953 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер» против «Урава Ред Даймондс», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Мамелоди Сандаунс»
107156 минут назад
Набирайте баллы за любимый клуб в фишках! Победителям – призы
сегодня, 11:00Тесты и игры
Леау и Диггз и Камара из НФЛ прошлись по подиуму на Неделе моды в Милане. Для показа коллекции дизайнера Формичетти воссоздали тюремный двор
17сегодня, 10:58Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тимощук о заявлении «Зенита» после чемпионства «Краснодара»: «Мы будем жить по-новому? Раз заявили, будем соответствовать. Сделаем все возможное, чтобы вернуть титул домой»
3сегодня, 11:01
Зобнин о Заболотном: «Говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас «выстреливали» футболисты хуже, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали»
10сегодня, 10:43
Николич о бомбардировках Югославии: «Содрогаюсь, когда думаю об этом. У меня были близкие, которые погибли тогда. К счастью, война позади»
4сегодня, 10:30
Кэрролл покинул «Бордо». Форвард забил 11 голов в 21 матче 4-й лиги Франции и зарабатывал 3500 евро в месяц
5сегодня, 10:20
Луис де ла Фуэнте: «Ямаль станет легендой, он быстро растет. Потрясающий парень. Нико Уильямс – еще один гений, который войдет в историю»
13сегодня, 09:44
Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Овьедо» примет «Мирандес» в ответном матче
6сегодня, 09:33
Евро-2025 (U21). 1/4 финала. Португалия сыграет с Нидерландами, Испания – с Англией, Германия встретится с Италией в воскресенье
1сегодня, 09:20
Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо». Соболева подозревают в попытке дачи взятки судье
7сегодня, 09:20
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Канада сыграет с Кюрасао, Гондурас против Сальвадора
11сегодня, 09:05
У Кейна 10 очков за 1+1 с «Бока Хуниорс». Форвард «Баварии» – самый популярный в фэнтези КЧМ
сегодня, 09:02Фэнтези