Мозамбику интересен матч с Россией: «Сделаем хоть завтра. Что для этого требуется?»
Мозамбику интересен товарищеский матч со сборной России по футболу.
Об этом заявил министр планирования и развития Республики Мозамбик Салим Ижмаэл Вала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Товарищеский матч между сборными России и Мозамбика? Давайте! Сделаем это хоть завтра.
Что для этого требуется? Мы готовы!» – сказал министр.
Сборная Мозамбика занимает 96-е место в рейтинге ФИФА.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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