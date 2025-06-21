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Генсек РФС об Израиле: «Если в ситуации с Газой нам еще что-то рассказывали, то в случае с Ираном все более очевидно. Что-то мне подсказывает – решение о бане не примут»

Генеральный секретарь РФС считает, что Израиль не отстранят от турниров.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. Иран нанес удар в ответ, погибли 24 израильтянина. Стороны продолжают совершать взаимные воздушные атаки.

– С учетом продолжающегося с февраля 2022 года отстранения наших команд от международных стартов как отреагировали на события прошлой недели, когда Израиль нанес удары по Ирану?

– Не раз говорил и повторю: мы не за то, чтобы ФИФА и УЕФА банили страны. Мы за то, чтобы они были последовательны в этих действиях. Мы по-прежнему считаем бан в отношении российского футбола абсолютно незаконным и, что еще важнее, несправедливым. К тому же вредящим футболу.

Если ФИФА и УЕФА принимают такие решения в одной ситуации, то они должны их принимать во всех аналогичных случаях. Либо, если почему-то в абсолютно таких же ситуациях они не готовы принимать аналогичные решения, то значит, надо взять на себя смелость признать ошибку и снять бан с России.

РФС общался с ФИФА и УЕФА после 13 июня, когда Израиль напал на Иран. Эти события могут заставить международное футбольное руководство изменить позицию в сторону разбана РФС или отстранения Израиля?

– Наши аргументы в том, что ФИФА и УЕФА должны снять бан с нас. Мы не требуем наложить бан на Израиль.

Но, естественно, мы приводим им прямую параллель, что Израиль, с нашей точки зрения, в принципе открыл... Ладно, я не политик и не дипломат, не мое дело этот вопрос, но ситуация сейчас гораздо более жесткая, чем та, за которую предпринимаются попытки обвинить Россию в чем-либо.

– В случае с нынешним конфликтом с Ираном Израиль дал больше поводов для обвинений?

– В целом да. Наш аргумент в отношении коллег заключается в том, что РФС вместе со всеми своими командами – сборными и клубными – должен быть допущен до участия в официальных спортивных соревнованиях. Либо объясните, в чем разница.

Если в ситуации с Газой нам еще что-то рассказывали, то сейчас в случае с Ираном все еще более очевидно. Ждем реакции ФИФА и УЕФА.

– На днях в зарубежных СМИ прошла информация, что ФИФА разрешил иностранным футболистам израильских клубов расторгать с ними контракты в одностороннем порядке.

– Это та же норма, которая была применена в отношении российских клубов в 2022 году. Считаю это ужасающим документом, среди когда-либо принятых ФИФА.

– Вы не раз говорили, что против бана Израиля, а лишь за то, чтобы Россию разбанили, раз не трогают Израиль. Нет сейчас ощущения, что все идет именно к антиизраильским санкциям, что еще больше усложнит наше возвращение?

– Давайте посмотрим. Я не думаю, что ФИФА примет такое решение в отношении Израиля. Надеюсь, они примут адекватное решение в отношении России.

– Почему не думаете, что Израилю грозит бан?

– Что-то мне подсказывает, что не примут.

– Какое-то политическое соображение?

– Скорее да. Почему-то у меня есть такая догадка, – с улыбкой сказал Максим Митрофанов

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Известия»
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