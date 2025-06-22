Гладилин о «Торпедо»: «Будет другой хозяин – Москва поддержит клуб, его невозможно исключить из РПЛ. Пока нет стабильных владельцев с хорошими финансами, такие вопросы будут возникать»

Валерий Гладилин уверен, что «Торпедо» сможет выступать в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

«Невозможно, что «Торпедо» исключат из РПЛ из-за ареста владельца клуба. Не знаю, как все будет выглядеть юридически, но это личные дела владельца.

У «Торпедо» будет другой хозяин – Москва точно поддержит клуб.

Что касается ситуаций в российском футболе в последние месяцы, пока нет стабильных владельцев с хорошими финансами, такие вопросы будут возникать. Акционерные общества и другие структуры, которые приходят в клубы, не финансируются из бюджета. Как только заканчиваются деньги, возникают вопросы», – сказал экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и других клубов.

«Торпедо» выступит в РПЛ, несмотря на арест владельца, РФС не планирует менять состав участников лиги. Клубу грозит снятие до 15 очков и крупный денежный штраф («Первый спорт»)

У РПЛ нет сомнений в финансовой состоятельности «Торпедо», несмотря на дело о попытке взятки судье. Акционеры клуба обещали выполнить все обязательства («СЭ»)