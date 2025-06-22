Ташуев о «Торпедо»: «Не верится, что владелец занимался вопросами судейства. Не думаю, что это системность или какая-то Cosa Nostra»

Сергей Ташуев не считает, что в РПЛ сложилась система противозаконных действий.

Минувший сезон Мир РПЛ ознаменовали заявлениягубернатора Вячеслава Федорищева о долгах «Крыльев Советов» после подкупа судей и последующие допросы агентов, арест инвестора Туфана Садыгова и прекращение существования «Химок», а также обвинение руководства «Торпедо» во взятке арбитра.

«Мне кажется, что здесь отдельная история каждого клуба. Не думаю, что тут есть системность или какая-то Коза Ностра (Cosa Nostra – сицилийская преступная организация, итальянская мафия – Спортс’‘). Так сложилось.

В случае с «Торпедо» мне это сложно объяснить, не верится, что владелец клуба занимался вопросами судейства. Как-то далеко это очень от владельца. Читаешь и думаешь – что происходит», – заявил экс-тренер «Ахмата» Ташуев .

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