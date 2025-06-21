Адвокат владельца «Торпедо»: «Дело придумано, чтобы отжать клуб, стадион. Бухгалтер отказалась наговорить на Соболева, и ей сказали, что у нее маленькие дети и она будет сидеть в тюрьме»

Адвокат владельца «Торпедо» назвал целью дела о взятках «отжать» клуб и стадион.

– Дело Леонида Соболева – это история не про футбол, а про деньги. И мой подзащитный сам об этом говорит. Сама фабула обвинения не держится никаким образом, ее невозможно воспринять.

Футбольный судья Перезва, к моему большому удивлению, судил «Торпедо » каждый месяц, мне с таким ранее сталкиваться не приходилось никогда. Это нереально, это что‑то другое. Арбитр Леонида Соболева не видел никогда и не разговаривал с ним, он сам это подтверждает. Но что говорит Перезва?

– Что?

– Директор [Валерий Скородумов] подходил к нему и говорил: «Засуди их». Судья отвечал: «Я честный человек, я не буду, идите отсюда». Директор ушел. Первый раз это было в марте. В апреле он опять пришел к судье и сказал взять деньги, на что арбитр повторно отказал. В мае же история повторилась.

Слушайте, такого просто не бывает. Тебя посылают, а ты возвращаешься – это смешно. Денег никто не давал, с поличным никого не задержали – в деле больше ничего нет. Но есть другое. Есть пара предложений, которые поступали.

– Какие?

– Задешево продать стадион, который почти достроен. Это уголовное дело придумано, чтобы отжать «Торпедо», стадион и прочее. Больше ничего здесь нет. Не видел судья Соболева в глаза.

– Странно, что совладелец футбольного клуба лично пытался решить вопрос с арбитром.

– Конечно. В пятницу задержали бухгалтера, ей сказали наговорить на Соболева. Она отказалась. Ей сказали, что у нее маленькие дети и она будет сидеть в тюрьме. Она снова ответила отказом, сказала, что врать не будет, и отказалась давать показания.

– Следователь убеждал бухгалтера дать такие показания?

– Очевидно, что следователи. Об этом мне рассказали ее адвокаты, – заявил Александр Добровинский.