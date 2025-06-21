Адвокат владельца «Торпедо»: «Мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей. Соболев не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний»

Владелец «Торпедо» отрицает свою вину по делу о коррупции.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.

«Обвинение утверждает, что «Торпедо» предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей, он является совладельцем клуба – и его привлекли по этому поводу.

Леонид не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний. Как мне кажется, там много закулисных историй и интриг. Есть серьезные враги», – сказал адвокат Александр Добровинский.

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