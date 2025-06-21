  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адвокат владельца «Торпедо»: «Мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей. Соболев не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний»
9

Адвокат владельца «Торпедо»: «Мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей. Соболев не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний»

Владелец «Торпедо» отрицает свою вину по делу о коррупции.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.

«Обвинение утверждает, что «Торпедо» предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьей, он является совладельцем клуба – и его привлекли по этому поводу.

Леонид не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний. Как мне кажется, там много закулисных историй и интриг. Есть серьезные враги», – сказал адвокат Александр Добровинский.

Владелец «Торпедо» и под украинским следствием. Возможно, строит жилье для российских военных

До 7 лет тюрьмы грозит боссам «Торпедо» – пытались дать взятку. Что происходит?

Судья, которого пыталось подкупить «Торпедо» – кто он?

Что теперь будет с «Торпедо»?5972 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoТорпедо
Леонид Соболев
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ювентус» контактировал с Джексоном, «Наполи» форвард тоже интересен. «Челси» уже не считает его неприкосновенным
только что
«Бавария» может купить Гиттенса или Леау из-за желания Уильямса перейти в «Барсу». В клубе сомневаются в Гакпо и Митоме и не верят, что «ПСЖ» продаст Барколя (Kicker)
3 минуты назад
Мбаппе не сыграет с «Пачукой» на КЧМ – он продолжает лечение от острого гастроэнтерита. Форвард «Реала» вряд ли вернется на поле раньше плей-офф
718 минут назад
Экс-порноактриса Бавель: «Ямаль живет один, а не с матерью, утверждает, что отверг меня, но это он настаивал на встрече. Прекратите клевету, у меня не было отношений с несовершеннолетним»
3126 минут назад
«Монако» связался с представителями Онана. Вратарь хочет остаться в «МЮ»
731 минуту назад
Аршавин про Батракова: «Он сильный, его уровень соответствует «Зениту». Но взять его сейчас, наверное, невозможно – либо только за космические деньги»
1644 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер» против «Урава Ред Даймондс», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Мамелоди Сандаунс»
107156 минут назад
Набирайте баллы за любимый клуб в фишках! Победителям – призы
сегодня, 11:00Тесты и игры
Леау и Диггз и Камара из НФЛ прошлись по подиуму на Неделе моды в Милане. Для показа коллекции дизайнера Формичетти воссоздали тюремный двор
17сегодня, 10:58Фото
Владелец «Торпедо» просил отпустить его под залог в 50 млн рублей. Суд отказал Соболеву
9сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Мозамбику интересен матч с Россией: «Сделаем хоть завтра. Что для этого требуется?»
1155 минут назад
Тимощук о заявлении «Зенита» после чемпионства «Краснодара»: «Мы будем жить по-новому? Раз заявили, будем соответствовать. Сделаем все возможное, чтобы вернуть титул домой»
3сегодня, 11:01
Зобнин о Заболотном: «Говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас «выстреливали» футболисты хуже, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали»
10сегодня, 10:43
Николич о бомбардировках Югославии: «Содрогаюсь, когда думаю об этом. У меня были близкие, которые погибли тогда. К счастью, война позади»
4сегодня, 10:30
Кэрролл покинул «Бордо». Форвард забил 11 голов в 21 матче 4-й лиги Франции и зарабатывал 3500 евро в месяц
5сегодня, 10:20
Луис де ла Фуэнте: «Ямаль станет легендой, он быстро растет. Потрясающий парень. Нико Уильямс – еще один гений, который войдет в историю»
13сегодня, 09:44
Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Овьедо» примет «Мирандес» в ответном матче
6сегодня, 09:33
Евро-2025 (U21). 1/4 финала. Португалия сыграет с Нидерландами, Испания – с Англией, Германия встретится с Италией в воскресенье
1сегодня, 09:20
Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо». Соболева подозревают в попытке дачи взятки судье
7сегодня, 09:20
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Канада сыграет с Кюрасао, Гондурас против Сальвадора
11сегодня, 09:05