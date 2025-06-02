Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»

Фигурист Александр Галлямов рад, что ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.

В финале ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

«Победила молодость, быстрые ноги, по сравнению с опытом. Конечно, обидно, что вышел такой финал, я бы хотел, чтобы играли ПСЖ – «Барселона », ведь у них уже легендарное противостояние.

Но я рад, что ПСЖ смог выиграть титул, к которому они столько лет шли. Помимо всего прочего, конечно, решило, что необязательно иметь максимально звездный состав. Возьмем Дембеле, который непонятно что делал в «Барсе», а в ПСЖ феерит. Это действительно очень круто.

У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных, это очень круто. ПСЖ – молодцы», – сказал чемпион мира в парном катании.

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