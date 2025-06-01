«С Месси, Неймаром и Мбаппе «ПСЖ» не мог победить в ЛЧ, а с Хвичей сразу сделал это. Он один из лучших футболистов мира и фартовый человек». Джанашия о грузинском вингере

Заза Джанашия подчеркнул влияние Хвичи Кварацхелии на победу «ПСЖ» в ЛЧ.

Парижский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале парижане разгромили «Интер » со счетом 5:0, грузинский вингер забил один из голов.

«В «ПСЖ» играли Месси , Мбаппе и Неймар ... А как только в команду пришел Хвича, она сразу победила в Лиге чемпионов. То есть с Месси, Неймаром и Мбаппе «ПСЖ» не мог победить в Лиге чемпионов, а с Хвичей сделал это сразу же.

Сейчас Хвича точно является одним из лучших футболистов мира. Самое главное, что он фартовый. Когда в команде есть фартовый человек, у нее появляются трофеи. Не зря Семин говорил, что без грузина любому клубу тяжело завоевать титул.

Вчерашний финал – удивительный. Я не помню, чтобы в истории такое когда-то было», – сказал бывший нападающий сборной Грузии.