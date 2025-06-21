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Адвокат об аресте владельца «Торпедо»: «Дело сфабриковано. Обжалуем решение суда и будем делать все, чтобы развалить это дело, потому что его нет»

Адвокат владельца «Торпедо» назвал уголовное дело сфабрикованным.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.

«Мы будем обжаловать сегодняшнее решение суда. И будем делать все, чтобы развалить это дело, потому что его нет.

Оно, на мой взгляд, сфабриковано. И недостойно того, чтобы попадать в суд», – сказал Александр Добровинский. 

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Что теперь будет с «Торпедо»?6373 голоса
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Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Леонид Соболев
происшествия
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
Александр Добровинский
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