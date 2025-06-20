Мостовой о победе над командой РФС с Карпиным во главе на ПМЭФ: «Мы сделали это 💪💪💪»
Александр Мостовой высказался о победе над командой Валерия Карпина.
Бывшие полузащитники «Сельты» руководили сборной Петербургского международного экономического форума и сборной РФС соответственно.
Сборная ПМЭФ с Мостовым во главе обыграла команду РФС под руководством Карпина (3:2).
«Мы сделали это 💪💪💪», – написал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России, отреагировав на новость на Спортсе’‘ в своем телеграм-канале.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?37717 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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