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Мостовой о победе над командой РФС с Карпиным во главе на ПМЭФ: «Мы сделали это 💪💪💪»

Александр Мостовой высказался о победе над командой Валерия Карпина.

Бывшие полузащитники «Сельты» руководили сборной Петербургского международного экономического форума и сборной РФС соответственно.

Сборная ПМЭФ с Мостовым во главе обыграла команду РФС под руководством Карпина (3:2). 

«Мы сделали это 💪💪💪», – написал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России, отреагировав на новость на Спортсе’‘ в своем телеграм-канале.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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