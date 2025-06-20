Мостовой о победе над командой РФС с Карпиным во главе на ПМЭФ: «Мы сделали это 💪💪💪»

Александр Мостовой высказался о победе над командой Валерия Карпина.

Бывшие полузащитники «Сельты» руководили сборной Петербургского международного экономического форума и сборной РФС соответственно.

Сборная ПМЭФ с Мостовым во главе обыграла команду РФС под руководством Карпина (3:2).

«Мы сделали это 💪💪💪», – написал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России, отреагировав на новость на Спортсе’‘ в своем телеграм-канале.