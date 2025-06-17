Мостовой согласен пройти стажировку у Карпина в «Динамо»: «Конечно, готов, поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально»
Александр Мостовой готов пройти стажировку у Валерия Карпина в «Динамо».
Ранее Карпин заявил, что не против стажировки Мостового в «Динамо»: «Если хочет, пусть приезжает, ради бога».
«Конечно, я готов. Поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально. Хотя я уже был на стажировке в «Динамо» у Лички», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?31786 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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