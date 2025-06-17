Мостовой согласен пройти стажировку у Карпина в «Динамо»: «Конечно, готов, поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально»

Александр Мостовой готов пройти стажировку у Валерия Карпина в «Динамо».

Ранее Карпин заявил , что не против стажировки Мостового в «Динамо »: «Если хочет, пусть приезжает, ради бога».

«Конечно, я готов. Поеду с удовольствием. Увидимся с ним, все нормально. Хотя я уже был на стажировке в «Динамо» у Лички», – сказал бывший полузащитник сборной России.