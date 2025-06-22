Карпин не изучает биографии игроков сборной России: «Еще мне этого не хватало. Неважно, откуда они взялись и сколько времени играли на первенстве завода или водокачки»

Валерий Карпин заявил, что никогда не изучал биографии игроков сборной России.

«Нет, не изучал, честно. Еще мне этого не хватало. Футболисты приезжают в сборную и неважно, откуда они взялись, какая у них судьба и сколько времени они играли во вторых лигах, на первенстве завода или водокачки.

Если они приезжают в сборную, мы считаем, – возможно, ошибочно, – что они соответствуют уровню этой сборной. А как они к этому пришли, тренера, наверное, не должно интересовать.

Неважно, были ли они на первых ролях в молодежных или юниорских сборных или попали в сборную России, минуя команды всех других возрастов.

У каждого своя судьба и каждый доходит до чего-то таким путем или иным путем», – сказал главный тренер сборной России и «Динамо ».