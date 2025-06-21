Карпин о российских футболистах: «Пускай выигрывают конкуренцию у бразильцев – тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, прогресса не будет»

Валерий Карпин высказался о конкуренции российских игроков с легионерами.

«Я всегда про это говорил и повторюсь: пускай наши российские футболисты выигрывают конкуренцию у аргентинцев, бразильцев или у кого угодно, и тогда сборная будет сильнее. Если они будут играть просто потому, что русские должны играть, они не смогут прогрессировать.

Меня часто спрашивают о русских центральных защитниках в наших топ-клубах. В командах из первой шестерки, условно говоря, играет один Дивеев , а все остальные – иностранцы. Значит, они не выдерживают конкуренции с игроками, приехавшими на их места. Значит им надо развиваться.

Сначала пусть прогрессируют в командах, так скажем, ниже уровнем, типа «Рубина », «Ростова », Махачкалы и так далее. Пусть развиваются и выигрывают конкуренцию, тогда они станут сильнее», – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.