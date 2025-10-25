Пивоваров о матче с «Зенитом»: «Динамо» даст заряд уверенности 4:0 с «Крыльями». Надеюсь, нам удастся повторить этот результат»

Павел Пивоваров ожидает, что «Динамо» крупно обыграет «Зенит».

Москвичи завтра сыграют на выезде с петербуржцами в 13-м туре Мир РПЛ . Матч пройдет в 17:30 по московскому времени.

«Ожидаю, что уверенная победа в Кубке России над «Крыльями Советов» (4:0) даст команде заряд уверенности. Надеюсь, в ближайшем матче с «Зенитом» нам удастся повторить этот результат.

И здорово, что мы двигаемся дальше по верхней сетке Кубка, где впереди у нас тоже «Зенит », – очень сильный оппонент. Будем биться», – сказал генеральный директор «Динамо ».