Гол Маркиньоса «Оренбургу» отменен из-за игры рукой форварда «Спартака». Ву попал мячом в лежавшего Чичинадзе – Шафеев пенальти не назначил

Гол Маркиньоса «Оренбургу» был отменен из-за игры рукой.

«Спартак » принимает оренбуржцев (0:0, первый тайм) в 13-м туре Мир РПЛ .

На 24-й минуте форвард красно-белых с разворота нанес удар, срезавшийся в угол ворот из-за рикошета. Перед этим бразилец рукой подработал мяч после навеса Даниила Денисова .

Главный арбитр Рафаэль Шафеев не засчитал гол из-за игры рукой. ВАР подтвердил его решение.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На 29-й минуте хавбек хозяев Жедсон Фернандеш в штрафной отдал пас во второй темп. Защитник москвичей Кристофер Ву был первым и в касание нанес удар в угол – Анри Чичинадзе заблокировал удар, лежа на газоне. Красно-белые пытались привлечь внимание арбитра к возможной игре рукой защитника, но тот убрал руки за спину, удар мячом пришелся в тело. Пенальти не был назначен.

