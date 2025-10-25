Гол Маркиньоса «Оренбургу» отменен из-за игры рукой форварда «Спартака». Ву попал мячом в лежавшего Чичинадзе – Шафеев пенальти не назначил
«Спартак» принимает оренбуржцев (0:0, первый тайм) в 13-м туре Мир РПЛ.
На 24-й минуте форвард красно-белых с разворота нанес удар, срезавшийся в угол ворот из-за рикошета. Перед этим бразилец рукой подработал мяч после навеса Даниила Денисова.
Главный арбитр Рафаэль Шафеев не засчитал гол из-за игры рукой. ВАР подтвердил его решение.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
На 29-й минуте хавбек хозяев Жедсон Фернандеш в штрафной отдал пас во второй темп. Защитник москвичей Кристофер Ву был первым и в касание нанес удар в угол – Анри Чичинадзе заблокировал удар, лежа на газоне. Красно-белые пытались привлечь внимание арбитра к возможной игре рукой защитника, но тот убрал руки за спину, удар мячом пришелся в тело. Пенальти не был назначен.
