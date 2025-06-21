Карпин о Пеле российского футбола: «Не знаю. Самый забивной – Дзюба»

Валерий Карпин сравнил Артема Дзюбу с Пеле.

Главный тренер сборной России и московского «Динамо » ответил на вопросы во время участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

– Кого можно сравнить с Пеле в российском футболе?

– Не знаю. Самый забивной – Дзюба , – сказал Валерий Карпин .

Напомним, что Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России, он побил оба рекорда Александра Кержакова в сезоне-2024/25.

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