Карпин о Пеле российского футбола: «Не знаю. Самый забивной – Дзюба»
Валерий Карпин сравнил Артема Дзюбу с Пеле.
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» ответил на вопросы во время участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
– Кого можно сравнить с Пеле в российском футболе?
– Не знаю. Самый забивной – Дзюба, – сказал Валерий Карпин.
Напомним, что Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России, он побил оба рекорда Александра Кержакова в сезоне-2024/25.
Карпин о тренерском стиле Мостового: «Спрашиваете, чтобы посмеяться, что ли? Он тренировал кого-то?»
Что теперь будет с «Торпедо»?5974 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости