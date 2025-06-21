Адвокат владельца «Торпедо» об аресте Соболева: «Политическое решение, я удивлен. Человеку скоро 69 лет, у него хронические болезни, есть возможность находиться на домашнем аресте»

Адвокаты владельца «Торпедо» обжалуют его арест на следующей неделе.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева под стражу на два месяца.

«Суд выполнил то, что просило следствие. Единственная, кто ушла из суда, – это бухгалтер Волкова, следствие просило домашний арест.

Честно говоря, удивлен решением суда по Соболеву. Человеку скоро 69 лет, есть хронические болезни, дети, есть возможность находиться в Москве на домашнем аресте. Это политическое решение, иначе расценить его не могу. В понедельник будет подана апелляционная жалоба.

Я сожалею, что свой день рождения 69 лет мой доверитель встретит в СИЗО. Защита предпримет все законные способы, чтобы эту меру изменить», – сказал адвокат Андрей Алешкин.

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