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Фаната «Рейнджерс» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за брошенную бутылку во вратаря «Селтика» Синисало. Мужчине с 21 судимостью запретили посещать матчи более чем на 6 лет

Фаната, бросившего бутылку во вратаря «Селтика», приговорили к 8 месяцам тюрьмы.

34-летний Эндрю Уотт метнул бутылку в голкипера «Селтика» Вильями Синисало с сектора болельщиков «Рейнджерс» во время матча чемпионата Шотландии 4 мая. 

Запасной игрок «Рейнджерс» передал бутылку полицейским, а самого Уотта позднее опознали на кадрах с камер видеонаблюдения благодаря его телосложению и «характерным белым зубам».

На слушаниях в суде Глазго было установлено, что сначала Уотт бросил сигарету в сторону Синисало после того, как «Селтик» сравнял счет в матче, а затем подобрал бутылку и запустил ее во вратаря, который праздновал гол.

Мужчина признал вину, его приговорили к восьми месяцам тюрьмы и запретили посещать футбольные матчи в течение шести с половиной лет.

Отмечается, что у Уотта 21 судимость, включая два инцидента, связанных с футболом, в 2013 и 2015 годах. В последнем случае он был приговорен к 10 месяцам тюрьмы и трехлетнему запрету на посещение матчей.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
болельщики
происшествия
logoРейнджерс
logoвысшая лига Шотландия
logoВильями Синисало
logoСелтик
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