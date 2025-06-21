Фаната «Рейнджерс» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за брошенную бутылку во вратаря «Селтика» Синисало. Мужчине с 21 судимостью запретили посещать матчи более чем на 6 лет

Фаната, бросившего бутылку во вратаря «Селтика», приговорили к 8 месяцам тюрьмы.

34-летний Эндрю Уотт метнул бутылку в голкипера «Селтика » Вильями Синисало с сектора болельщиков «Рейнджерс » во время матча чемпионата Шотландии 4 мая.

Запасной игрок «Рейнджерс» передал бутылку полицейским, а самого Уотта позднее опознали на кадрах с камер видеонаблюдения благодаря его телосложению и «характерным белым зубам».

На слушаниях в суде Глазго было установлено, что сначала Уотт бросил сигарету в сторону Синисало после того, как «Селтик» сравнял счет в матче, а затем подобрал бутылку и запустил ее во вратаря, который праздновал гол.

Мужчина признал вину, его приговорили к восьми месяцам тюрьмы и запретили посещать футбольные матчи в течение шести с половиной лет.

Отмечается, что у Уотта 21 судимость, включая два инцидента, связанных с футболом, в 2013 и 2015 годах. В последнем случае он был приговорен к 10 месяцам тюрьмы и трехлетнему запрету на посещение матчей.