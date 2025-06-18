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  • «Тоттенхэм» заблокировал ряд аккаунтов, которые комментировали фото свадьбы израильтянина Соломона. Позднее клуб извинился и разблокировал часть из них, сославшись на ошибку
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«Тоттенхэм» заблокировал ряд аккаунтов, которые комментировали фото свадьбы израильтянина Соломона. Позднее клуб извинился и разблокировал часть из них, сославшись на ошибку

«Тоттенхэм» извинился за блокировку аккаунтов с комментариями о свадьбе Соломона.

Лондонский клуб заявил об ошибке после того, как заблокировал некоторые аккаунты в социальных сетях, которые отреагировали на публикацию клубом свадебной фотографии их израильского игрока Манора Соломона. Некоторые из ответов пользователей ссылались на войну в Газе и предыдущую поддержку Соломоном Израиля, в других содержались оскорбления.

«Нам стало известно о ряде учетных записей X, которые были вручную заблокированы командой социальных сетей клуба после публикаций, нацеленных на одного из наших игроков, связанных с текущим конфликтом на Ближнем Востоке.

После внутренней проверки мы признаем, что некоторые из этих публикаций не соответствуют порогу вредоносного общения, определенному в нашей политике, и что в этих случаях была допущена ошибка суждения. Мы разблокировали эти учетные записи и пересматриваем наши внутренние процедуры.

Клуб хотел бы искренне извиниться перед теми, кого это коснулось. Мы продолжаем выступать за мир и принятие для всех, в то же время решительно выступая против любых форм оскорблений и дискриминации.

«Тоттенхэм» гордится богатым разнообразием, которое существует во всех наших сообществах и среди нашей глобальной фан-базы. Оскорбления и дискриминация любого рода не имеют места в нашем клубе, в нашей игре и в обществе в целом.

В соответствии с нашей опубликованной политикой санкций и запретов клуб оставляет за собой право принимать меры против лиц, использующих дискриминационные и/или угрожающие или оскорбительные выражения в отношении игроков, будь то на стадионе или в интернете.

Это может распространяться на сообщение, удаление или скрытие комментариев и, в некоторых случаях, на блокировку оскорбительных учетных записей. На всех платформах социальных сетей, кроме X, это автоматизированный процесс, выполняемый с помощью онлайн-инструмента, запущенного клубом», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Соломон, который провел прошлый сезон в аренде в «Лидсе», отправился на родину, чтобы жениться на своей давней партнерше Дане Вошиной. Пара не смогла покинуть Израиль после свадьбы на прошлой неделе, поскольку воздушное пространство страны было закрыто из-за продолжающегося конфликта с Ираном.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Times
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